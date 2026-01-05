Sport in Ostfildern: Ehrenamtliche Initiative ermöglicht Schwimmen lernen
1
Im Kemnater Hallenbad herrscht bis in die Abendstunden Betrieb. Foto: Markus Brändli

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft zeichnet die ehrenamtlichen Kemnater Badbetreiber für ihren Einsatz aus. Sie führen die Schwimmhalle in Eigenregie.

Konzentriert schwimmen die Jungen und Mädchen im Kemnater Hallenbad ihre Bahnen. Mit ihren Trainern bereiten sie sich auf die Schwimmprüfung, das Seepferdchen, vor. In dem Bad, das eine Initiative betreibt, lernt nicht nur der Nachwuchs, sich sicher im Wasser zu bewegen. Auch Rettungsschwimmer üben hier für ihre Einsätze im ganzen Kreis Esslingen. Nun wurden die Betreiber für ihr „ausbildungsfreundliches Bad“ ausgezeichnet.

