Sport in Kemnat: Gemeinderat stellt Förderantrag – Chance für Kunstrasenplatz-Pläne

1 Der Sportplatz in Kemnat muss dringend saniert werden. Foto: Horst Rudel

Die Sanierung des Naturrasenplatzes haben die Kommunalpolitiker dem TV Kemnat zugesagt. Nun wird trotz Mehrkosten ein Förderantrag für Kunstrasen gestellt.











Hohe Priorität hat die Sanierung des Sportplatzes in Kemnat für die Kommunalpolitiker in Ostfildern. „Wir stehen da im Wort“, verwies Petra Hönschel-Gehrung, die Fraktionschefin der Freien Wähler, in ihrer Haushaltsrede auf die Dringlichkeit des Projekts. Der Gemeinderat hatte entschieden, den Naturrasenplatz zu erneuern. Nun stimmten die Gemeinderäte dennoch dafür, Fördermittel für einen Kunstrasenplatz zu beantragen.