Sport in Esslingen: Laufveranstaltung für guten Zweck

1 Zum elften Mal startet das Esslinger Lauffieber. Hier ein Foto aus dem Jahr 2024. Foto: Lauffieber

Zum elften Mal heißt es in Esslingen: Laufschuhe schnüren und ab ins Grüne. Start des 11. Esslinger Lauffiebers ist am Sonntag am Jägerhaus.











Sonntagmorgen um 10 Uhr ist Startschuss für das Esslinger Lauffieber, das inzwischen schon zum elften Mal stattfindet. Auf einer drei Kilometer langen Rundstrecke durch den Wald können Läufer, Walker und Nordic Walker „ganz nach Kondition und Lust so viele Runden drehen, wie die Beine tragen – bis hin zum Halbmarathon“, sagte am Mittwoch Sigrid Fiala, Inhaberin und Geschäftsführerin des Gesundheitscenters Fiala.

Startpunkt ist das Jägerhaus. Veranstalter ist das Gesundheitscenter, das Standorte in Esslingen und Ostfildern hat, sowie das dazugehörige Laufschuh-Werk.

Soziale Verantwortung: Esslinger Lauffieber für Kinderkultur

Auch im vergangenen Jahr waren die Startgelder für einen guten Zweck. Foto: Lauffieber

„Dabei steht nicht die Bestzeit im Vordergrund, sondern die Freude an der Bewegung und der gemeinsame Spaß“, sagte Fiala. Mit dem Lauf wollen sie und Mitinhaber Matthias Redemann ein Zeichen für soziales Engagement setzen. Das Startgeld beträgt 15 Euro – alle Startgelder gehen in diesem Jahr an Villa, ein inklusives Kinder- und Jungendkulturhaus in Esslingen.

Am Ziel gibt es für jeden eine kleine Belohnung: „selbstgebackene Medaille, ein Mineralwasser und einen praktischen Schuhbeutel“, versprach Fiala. Toiletten und Duschen befinden sich in der nahe gelegenen Römerhalle.

Der Ort ist gut mit der Buslinie 108 zu erreichen. In der Umgebung gibt es zahlreiche Parkplätze.