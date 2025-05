Sport in Esslingen: 300 Esslinger laufen für einen guten Zweck

Sport in Esslingen

1 Start zum elften Lauffieber in Esslingen Foto: Roberto Bulgrin

Zum elften Mal hieß es in Esslingen: Laufschuhe schnüren und ab ins Grüne. Start der Veranstaltung „Lauffieber“ war am Sonntag ein Ort, der bekannt ist für seine besondere Aussicht.











Am Sonntagmorgen um 10 Uhr fiel der Startschuss für das Esslinger Lauffieber, das inzwischen schon zum elften Mal stattfand. „Das Wetter ist gut, die Stimmung ist gut und lauter nette Leute“, beschrieb Sigrid Fiala, Inhaberin und Geschäftsführerin des Gesundheitscenters Fiala, die Atmosphäre vor dem Start.

Auf einer drei Kilometer langen Rundstrecke durch den Wald konnten Läufer, Walker und Nordic Walker „ganz nach Kondition und Lust so viele Runden drehen, wie die Beine tragen – bis hin zum Halbmarathon“, so Fiala.

Startpunkt des bereits zum elften Mal ausgetragenen Laufs war das Esslinger Jägerhaus, Veranstalter das Gesundheitscenter, das Standorte in Esslingen und Ostfildern hat, sowie das dazugehörige Laufschuh-Werk. „Dabei steht nicht die Bestzeit im Vordergrund, sondern die Freude an der Bewegung und der gemeinsame Spaß“, sagte Sigrid Fiala.

Das Startgeld des Esslinger Lauffiebers ist für einen guten Zweck

Die Läuferinnen und Läufer des Klinikums Esslingen vor dem Start. Foto: Johannes M. Fischer

Mit dem Lauf wollen sie und Mitinhaber Matthias Redemann ein Zeichen für soziales Engagement setzen. Das Startgeld betrug 15 Euro – alle Startgelder gingen in diesem Jahr an Villa, ein inklusives Kinder- und Jugendkulturhaus in Esslingen.

Beste Bedingungen beim Esslinger Lauffieber

Die Veranstalter des Laufs Matthias Redemann und Sigrid Fiala freuten sich über das gute Wetter. Foto: Johannes M. Fischer

Unter den Läufern waren auch eine Reihe stadtbekannter Persönlichkeiten wie der Geschäftsführer des Klinikums Esslingen Matthias Ziegler und der ehemalige Esslinger Oberbürgermeister Jürgen Zieger. Das Klinikum war gleich mit mehreren Läuferinnen und Läufern am Start. Sie alle trugen ein T-Shirt mit der Aufschrift: „Hier ist Bewegung.“ Unter ihnen: Anja Korte. Sie läuft schon seit Jahren gemeinsam mit ihrem Bruder mit. „Für uns ist das auch ein Familienevent. Es ist für einen guten Zweck, und Laufen macht Spaß“, erläuterte sie ihre Motivation, dabei zu sein. Anja Korte hob auch die Laufstrecke durch den Wald hervor, welche auch sonst beliebt bei Esslingern ist: „Es ist nicht zu sonnig, und der Boden ist weich.“

Für viele Teilnehmer war es ein Familienevent, die Läufer kamen aus allen Altersgruppen. Am Ziel gab es für jeden eine kleine Belohnung: eineselbstgebackene Medaille, ein Mineralwasser und einen praktischen Schuhbeutel.