Sport in Aichtal: Große Sprünge auf der Jumpline – Skiclub plant einen Bikepark

1 Große Sprünge wie hier in Kirchheim können die Biker bald auch in Aichtal machen. Foto: Horst Rudel

Der Skiclub Aichtal baut sein Angebot im Radsport aus. Mit einem Bikepark setzt der Verein Impulse für den Breitensport. Das sind die Pläne des Vereins.











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Mit einem Bikepark will der Skiclub Aichtal sein sportliches Angebot erweitern. Schon 2023 gab es erste Gespräche über ein solches Projekt. Nun gibt es konkrete Pläne. Ein Gelände ist bereits gefunden. 2027 soll die Anlage auf einem kommunalen Grundstück im Aichtaler Stadtteil Aich in Betrieb gehen.

Zunächst hat der Verein eine Radsportabteilung gegründet, um die Sportart populärer zu machen. „Bevor wir die eigentliche Strecke planen konnten, musste erst einmal eine geeignete Fläche gefunden werden, auf der wir einen solchen Park errichten können“, sagte Manuel Krauß, der Vorsitzende des Skiclubs Aichtal. Der geplante Park wird auf städtischem Grund realisiert und eröffnet. Das Gelände liegt in unmittelbarer Nähe zum Radweg am Festplatz in Aich und ist sehr gut mit dem Fahrrad aus allen drei Ortsteilen zu erreichen. Der Platz soll für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Was für den Aichtaler Bikepark geplant ist

Zum Bikepark gehört eine Sprungstrecke, Jumpline genannt, die unterschiedlich große Sprünge ermöglicht. Außerdem gibt es einen Parcours für Kinder und Anfänger mit kleineren Sprüngen, Kurven und Wellen. Eine Geschicklichkeitsstrecke mit verschieden hohen Absätzen ermöglicht gezieltes Technik-Training. Dazu gibt es einen Pumptrack mit einer größeren Wellenbahn sowie einem Rundkurs für ferngesteuerte RC-Fahrzeuge.

Die Vereinsmitglieder stellten ihr Projekt im Technischen Ausschuss des Gemeinderats von Aichtal vor. „Ich freue mich, dass wir hier von einzelnen gehört worden sind und unsere Arbeit anerkannt wurde“, sagt Manuel Krauß. Allein durch ehrenamtliches Engagement kann der Bikepark aber nicht entstehen, sagt der Vereinschef. Wegen der angespannten finanziellen Lage der Kommunen habe auch die Stadt Aichtal keine Möglichkeit, das Projekt in Form von Kostenübernahmen zu unterstützen.

Der Skiclub sammelt Spenden für den Bikepark in Aichtal

Deshalb sammelt der Verein nun Spenden. Die Verantwortlichen rechnen mit Gesamtkosten von mindestens 25 000 Euro. Die Kosten werden überwiegend über Spenden und Sponsorengelder Aichtaler Unternehmen sowie Stiftungsgeld der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen gedeckt. Einen Zuschuss vom Württembergischen Landessportbund gibt es ebenfalls. Derzeit sind nach Krauß’ Worten noch etwa 4000 Euro offen.

Das Projekt darf auf der „WirWunder“ Plattform der KSK Esslingen-Nürtingen unterstützt werden: http://ksk-es.de