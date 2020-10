So wichtig ist Bewegung für das Herz

Wer die ganze Woche lang im Beruf seinen Mann oder seine Frau stehen muss, hat abends oft nicht mehr die nötige Energie, sich sportlich zu betätigen. Dabei ist Bewegung – auch am Arbeitsplatz – so wichtig.

Esslingen - Es ist ein offenes Geheimnis, dass regelmäßige Bewegung ein idealer Beitrag zur Gesundheitsvorsorge ist. Wer jedoch den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, dem fällt es oftmals schwer, sich nach Feierabend auch noch sportlich zu betätigen. Professor Matthias Leschke, Chefarzt der Kardiologie am Esslinger Klinikum, macht im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich, dass man am Arbeitsplatz mit der täglich nötigen Bewegung beginnen kann.