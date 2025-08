Sport für krebskranke Kinder: Toben trotz Krebs

1 Wenn Josha während der Krebstherapie nicht Hockey spielen kann, übt er mit dem Sportwissenschaftler Dominik Gaser (rechts) die Balance zu halten. Foto: Klinikum Stuttgart

Wenn Kinder an Krebs erkranken, ist es mit dem Herumrennen und Toben oft vorbei. Dabei ist Sport während der Behandlung wichtig – wie ein Beispiel aus Stuttgart zeigt.











Link kopiert

Der rote Ball fliegt ins Tor. Und Josha (Name geändert) jubelt – etwas zu ungestüm: Prompt fängt es am Infusionsständer an zu piepen. „Ups“, sagt Josha und grinst die Krankenpflegerin an, die kommen muss, um die Medikamentenzufuhr des Achtjährigen wieder zu sichern. Die Geräte reagieren recht empfindlich auf rasche Bewegungen, erklärt sie. Es wird vielleicht noch öfter piepen. Josha zuckt mit den Schultern: Und wenn schon. Er will jetzt weiter Hockey im Krankenhausflur spielen.