Sport am Wochenende: Das ist sportlich los in der Region Esslingen

Das ist sportlich los in der Region Esslingen

Kellerduell der Handball-Regionalliga in Plochingen, Spitzenspiele in der Kreisliga A und Zweitliga-Radball in Denkendorf.











Fussball

Männer – Bundesliga: FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart (Sa., 15.30 Uhr).

3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – VfB Stuttgart II (Sa., 14 Uhr).

Regionalliga: Stuttgarter Kickers – TSV Steinbach Haiger (Sa., 14 Uhr).

Verbandsliga: TSV Weilimdorf – FC Esslingen (Sa., 15 Uhr).

Landesliga: VfL Sindelfingen – TSV Köngen (Sa., 15.30 Uhr), FV Neuhausen – TSV Ehningen (So., 15 Uhr).

Bezirksliga: 1. FC Donzdorf – VfL Kirchheim, TSV Jesingen – 1. FC Heiningen, FV Plochingen – TSV Oberboihingen, SC Geislingen II – 1. FC Frickenhausen (alle So., 15 Uhr), TSG Salach – TSV Denkendorf, FV Vorwärts Faurndau – Türkspor Nürtingen (beide So., 15.30 Uhr), TSV RSK Esslingen – SV Ebersbach (So., 16.30 Uhr).

Kreisliga A: TSV Deizisau – VfB Reichenbach (Fr., 19.45 Uhr), FV Neuhausen II – TSG Esslingen, FV Plochingen II – SG Eintracht Sirnau (beide So., 13 Uhr), VfB Oberesslingen/Zell – TSV Notzingen, TSV Wendlingen – TSV Wernau (beide So., 15 Uhr), TV Nellingen – TV Unterboihingen (So., 15.15 Uhr), ASV Aichwald – SC Altbach, TB Ruit – TV Hochdorf (beide So., 15.30 Uhr).

Kreisliga B, Staffel 1: TV Nellingen II – TSV Berkheim II, TB Ruit II – TSVW Esslingen, SGM Lichtenwald/Winterbach II – SG Eintracht Sirnau II (alle So., 13 Uhr), TSV RSK Esslingen II – TSG Esslingen II (So., 14 Uhr), TSV Deizisau II – GFV Odyssia Esslingen, TSV Baltmannsweiler – TSV Scharnhausen (beide So., 15 Uhr).

Staffel 2: Baltmannsw.II/Aichwald II – TSV Denkendorf II (So., 13 Uhr), TSV Wolfschlugen – TV Unterboihingen II, Wernauer SF – TSV Köngen II, SGM Lichtenwald/Winterbach – TSV Oberboihingen II, Türk. FC Köngen – SGM Hochdorf/Schlierbach (alle So., 15 Uhr).

Männliche C-Junioren, Oberliga: SC Freiburg – FC Esslingen (Sa., 14 Uhr).

Handball

Männer – 3. Liga: TV Erlangen-Bruck – TSV Neuhausen (Sa., 18 Uhr).

Regionalliga: TV Plochingen – TV Blaustein, TSV Heiningen – HSG Ostfildern (beide Sa., 20 Uhr).

Oberliga: TSV Wolfschlugen – TSV Bönnigheim (Sa., 20 Uhr), SG Hegensberg/Liebersbronn – TSV Amicitia Viernheim (So., 18 Uhr).

Verbandsliga: TSV Denkendorf – SG Hofen/Hüttlingen, Team Esslingen – TSV Bartenbach (beide Sa., 20 Uhr), TSV Deizisau – VfL Pfullingen II, TV Reichenbach – HSG Wiwido (beide So., 17 Uhr).

Landesliga: TSV Heiningen II – TSV Köngen (Sa., 15.30 Uhr), TSV Neuhausen II – TV Neuhausen/E. II (Sa., 19.30 Uhr).

Bezirksoberliga: TSV Wolfschlugen II – HSG Ostfildern II (Fr., 20.30 Uhr), SG Hegensberg/Liebersbronn II – HSG Leinfelden-Echterdingen (Sa., 17.45 Uhr), TSV Grabenstetten – TSV Denkendorf II (So., 17 Uhr).

Bezirksliga: TSV Deizisau II – HSG Owen/Lenningen II (Sa., 17 Uhr), Team Esslingen II – TV Neuhausen/E. III (Sa., 17.45 Uhr).

Frauen – 3. Liga: TSV Wolfschlugen – Kappelwindeck/Steinbach (Sa., 18.15 Uhr).

Oberliga: TSV Denkendorf – TSV Köngen (Sa., 18 Uhr).

Verbandsliga, Staffel 1: SG Hegensberg/Liebersbronn – Handballregion Bottwar SG (Sa., 20 Uhr).

Staffel 2: TSV Neuhausen – SG Hofen/Hüttlingen (Sa., 17.15 Uhr).

Landesliga: TV Reichenbach – TB Neuffen, TV Rottenburg – HC Wernau (beide Sa., 20 Uhr).

Männliche A-Jugend, Bundesliga: VfL Eintracht Hagen – JANO Filder (Sa., 16.30 Uhr).

Männliche B-Jugend, Bundesliga: JSG Balingen-Weilstetten – JANO Filder (So., 14 Uhr).

Oberliga: SG Untere Fils – HC Winnenden (Sa., 16.15 Uhr), Team Esslingen – JSH Stuttgart/Waldau (So., 11 Uhr).

Männliche C-Jugend, Oberliga: SG Untere Fils – HSG Wiwido (Sa., 14.30 Uhr).

W eibliche A-Jugend, Oberliga: TV Plochingen – SG Argental (Sa., 18 Uhr).

Weibliche B-Jugend, Oberliga: HSG Kochertürn/Stein – TV Nellingen II (Sa., 13 Uhr).

Weibliche C-Jugend, Oberliga: SG Untere Fils – TSV Köngen (Sa., 12.45 Uhr), TSV Deizisau – Handball-Team Staufen (Sa., 13.15 Uhr), Spvgg Mössingen – TV Nellingen (So., 14.20 Uhr).

Radball

Männer – 2. Bundesliga: Spieltag in Denkendorf mit dem RKV Denkendorf II (Sa., 18 Uhr, Sporthalle der Albert-Schweitzer-Schule).

Tischtennis

Männer – Landesklasse: TSV Wäschenbeuren – TSV Wendlingen (Sa., 18 Uhr), TV Hochdorf – TSV Wäschenbeuren II (Sa., 18.30 Uhr).

Bezirksliga: TTC Notzingen-Wellingen – SG Ostfildern (Fr., 20 Uhr), TTC Esslingen – Tischtennis Frickenhausen (Sa., 16.30 Uhr).

Bezirksklasse, Gruppe 1: TTV Dettingen – TSV RSK Esslingen (Fr., 20.-15 Uhr), TV Hochdorf II – TTF Neckartenzlingen III, TV Reichenbach – TTC Aichtal II (beide Sa., 18.30 Uhr).

Gruppe 2: VfB Oberesslingen/Zell – TTF Neuhausen III (Sa., 19 Uhr).

Frauen – Verbandsliga: TV Reichenbach – TuRa Untermünkheim (Sa., 18.30 Uhr).

Landesliga: DJK Sportbund Stuttgart III – TSV Lichtenwald (Sa., 17.30 Uhr).

Wasserball

Männer – 2. Bundesliga: SpVg Laatzen – SSV Esslingen (Sa., 16 Uhr).

Frauen – Challenger-Cup in San Giljan/Malta: SSV Esslingenn – Roter Stern Belgrad (Fr., 11.30 Uhr), SSV Esslingen – Hapoel Emek Hayarden (Sa., 16.30 Uhr), San Giljan ASC – SSV Esslingen (So., 10 Uhr).