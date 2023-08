1 Die VfB-Vorstände Alexander Wehrle und Rouven Kasper (von links) freuen sich über einen neuen, millionenschweren Deal. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat sein offenen Sponsoringpakete unter Dach und Fach gebracht. Der neue Hauptsponsor ist gefunden, auch die Pakete für Ärmel- und Teamwear-Sponsoring sind vergeben. Insgesamt bringen die Deals eine hohe zweistellige Millionensumme ein.















Der VfB Stuttgart hat Partner für seine offenen Sponsoringpakete gefunden. Ursprünglich lautete die ausgegebene Marschroute, bis zum Pflichtspielstart alle Partner gefunden zu haben. Auch war es der Wunsch der Verantwortlichen, Partner aus der Region zu finden. Nun ist es bereits früher so weit – und der Wunsch ging nicht in Gänze in Erfüllung. An diesem Donnerstag wird eine entsprechende Kommunikation des Clubs erfolgen.