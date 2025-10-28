Spitzengastronomie in Stuttgart: New Josch auf dem Killesberg meldet Insolvenz an
1
Trotz der Insolvenz geht der Betrieb bis Ende des Jahres weiter: Sven Lacher, der Aufsteiger des Jahres 2024, mit seiner Partnerin und Restaurantleiterin Cindy Volkmer im New Josch (Archivfoto). Foto:  

Ein Schlag für Stuttgarts Gastroszene: Das New Josch hat Insolvenz angemeldet. Betreiber Alexander Scholz sagt, dieser Schritt sei trotz guter Resonanz notwendig. Wie geht es weiter?

Die Gastronomie steht weiterhin enorm unter Druck. Dies zeigt sich nun beim New Josch auf dem Killesberg, also in einer der wohlhabenden Gegenden der Stadt. 2024 war Küchenchef Sven Lacher vom renommierten Restaurantführer „Der Große Guide“ als „Aufsteiger des Jahres“ ausgezeichnet worden. Nun ist unklar, wie lange er noch in dem hochgelobten Restaurant New Josch kochen kann.

