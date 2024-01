Spirituosenmesse in Stuttgart: „0711 Spirits“ lockt Besuchermassen ins Römerkastell

7 Bei der „0711 Spirits“ war bereits am Freitagabend viel los . Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Rum, Gin, Tequila, Mezcal, Grappa, Cidre: All das gibt es an diesem Wochenende in der Phönixhalle im Römerkastell in Stuttgart. Und die „0711 Spirits“ hat noch mehr zu bieten.











Link kopiert

„Den nehmen wir mit!“ Rebecca Wölfel und Lilly Schmidt sind zwar erst am Anfang ihrer Degustationstour durch die Phönixhalle auf dem Römerkastellareal. Aber die Anfangzwanzigerinnen aus Stuttgart haben schon ein paar leckere Tröpfchen entdeckt. „Der Ingwerlikör ist klasse – und bestimmt auch gut bei Erkältungen“, schmunzeln sie. Nun gilt es, weitere feine Geister zu entdecken und auch an der mobilen Cocktailbar mit dem Namen „Meschugge“ Halt zu machen. Dort werden Klassiker „geshaked“ und „gestirred“, aber auch Neues für das Event gemixt.

Letzteres ist die „0711 Spirits 2024“, die am Freitagnachmittag eröffnet hat: Auf der Spirituosenmesse präsentieren an zwei Tagen rund 80 Ausstellerinnen und Aussteller – vor allem lokale, regionale Manufakturen wie auch internationale – ihre Destillate, Gekeltertes und Gebrautes. Das kann am Samstag ab 13 Uhr probiert werden, bis 22 Uhr ist geöffnet.

Der Besucherandrang ist groß

Wer es ernst meint mit der „Tour de Spirits“, der braucht die Zeit auch. Das liegt nicht nur an der Vielzahl der Stände, sondern auch an der Anzahl der Besucherinnen und Besucher aller Generationen von 18 Jahren. An manchen Stellen geht es gar regelrecht eng zu, aber absolut fröhlich. Freilich auch am Gin-Glücksrad, wo Fläschchen, Brillen, Gläser und zu erspielen sind.

Im Anschlag haben alle ihre Gläser, die sie am Eingang ausgehändigt bekommen – bestückt mit allerlei Gutscheinen. Das sogenannte Nosingglas kann an den Spülstationen bei Bedarf gegen ein frisch gereinigtes ausgetauscht und schließlich als Erinnerung mit nach Hause genommen werden. „Für einen unverfälschten Geschmack der Gewächse aus dem Ländle“, nickt Mark aus Leonberg, der mit seinen Kollegen gerade ein Whiskey-Tasting genießt. „Das ist auch nachhaltig.“ Er war schon 2015 dabei, als die Spirits erst mal ihre Tore öffnete. Einige seiner Kumpels sind Neulinge und begeistert, nicht nur vom Whisky, sondern auch von der Atmosphäre und der Auswahl.

Wasser gibt es gratis

So können etwa Rum, Gin, Tequila, Mezcal, Grappa, Cidre und mehr verkostet werden – und freilich auch Wein und Bier. Dass man gratis so viel Wasser trinken kann, wie man will, kommt an. „Das wird sonst gefährlich“, lacht Mark.

Zugegriffen wird entsprechend in der Food Lounge, wo Brizza – Brezel und Pizza –, Miniwaffeln, Chili con Carne, Grillgemüse und Pulled Pork locken. „Man braucht eine Grundlage“, sagt ein junger Mann en passant. Das wissen auch die Schneiders aus Besigheim. Vater, Söhne, Schwester und Schwager naschen zwischen den Degustationen aus Mamas Box: „Leckere Parmesanwaffeln!“