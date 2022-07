Spinnprojekt in Wernau

Mit der Handspindel zu spinnen ist für Kinderhände Faszination und Herausforderung. Das hat die Wernauerin Andrea Dengler mit den „Wurzelkindern" festgestellt.















Der Weg vom Schaf zum fertigen Pulli ist weit, so viel steht fest, und zumindest einen Eindruck davon sollen die Vorschulkinder aus dem Naturkindi „Wurzelkinder“ bekommen. Ihr Standort liegt direkt neben der Anlage der Gartenfreunde in Wernau, woraus eine Kooperation entstanden ist. Dabei geht es in erster Linie um Gemüseanbau. Andrea Dengler ist es aber auch ein Herzensanliegen, Kindern den Wert von natürlichen Materialien und vor allem von Wolle vor Augen zu führen.