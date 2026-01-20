Nach dem Aus von Spielwaren Steck: Kampf der Einzelhändler gegen das Internet

1 Große Figuren haben auf das Geschäft der Familie Steck hingewiesen, letztlich vergeblich. Foto: Friedl

Die Firma Steck in Stetten hört nach 70 Jahren auf. Ein ähnliches Sortiment bietet die Firma Schweizer in Bonlanden an. Der Einzelhandel ist im Existenzkampf.











Link kopiert

Offensichtlich ist bei den Filderstädtern sowie bei den Leinfelden-Echterdingern das Bewusstsein sehr ausgeprägt, wann sie sich in ihren Städten befinden und wo die Stadtgrenzen exakt verlaufen. Das hat viele Vorteile, zuweilen aber auch Nachteile. Letzteres etwa bei der Frage, wo gibt es was zu haben, was es in dieser oder in jener Stadt nicht oder nicht mehr gibt.