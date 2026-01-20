Spielwarenhandel auf den Fildern: Nach dem Aus von Spielwaren Steck: Kampf der Einzelhändler gegen das Internet
1
Große Figuren haben auf das Geschäft der Familie Steck hingewiesen, letztlich vergeblich. Foto: Friedl

Die Firma Steck in Stetten hört nach 70 Jahren auf. Ein ähnliches Sortiment bietet die Firma Schweizer in Bonlanden an. Der Einzelhandel ist im Existenzkampf.

Offensichtlich ist bei den Filderstädtern sowie bei den Leinfelden-Echterdingern das Bewusstsein sehr ausgeprägt, wann sie sich in ihren Städten befinden und wo die Stadtgrenzen exakt verlaufen. Das hat viele Vorteile, zuweilen aber auch Nachteile. Letzteres etwa bei der Frage, wo gibt es was zu haben, was es in dieser oder in jener Stadt nicht oder nicht mehr gibt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.