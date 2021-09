1 Alina Wittig (links) und Beri Palantöken ermuntern die jüngeren Besucherinnen und Besucher, ihre Wünsche für Spielplätze in der Stadt mit Bausteinen zu realisieren. Foto: Gaby Weiß

Mit einem gelben Bauwagen macht die Kultur-Region Stuttgart derzeit in der Esslinger Ritterstraße Station. Dort können Passanten ihre Meinung zu öffentlichen Plätzen in der Stadt sagen und Vorschläge machen, wie lebenswerte Orte entstehen könnten.















Esslingen - Wie wird dieser Ort in 20 Jahren aussehen? Wem sollte man hier ein Denkmal bauen? Welche Farben vermissen Sie hier auf dem Platz? Wo ist Dein Lieblingsplatz, um Löcher in die Luft zu gucken? Diese und andere Fragen stehen auf Postkarten, die in dieser Woche vor einem Bauwagen in der Esslinger Ritterstraße verteilt werden. Der gelbe Wagen ist der Hingucker des Projekts „Spiel:Raum“, das die Kultur-Region Stuttgart derzeit auf Tour durch verschiedene Städte und Gemeinden in ihrem Einzugsbereich schickt.