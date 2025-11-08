Spielplatz in Filderstadt: 23-Jähriger schießt in die Luft – Polizei kassiert Pistole ein

1 Mit einer Schreckschusswaffe soll ein 23-Jähriger auf einem Spielplatz in die Luft geschossen haben (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Christian Ohde

Die Polizei hat die Schreckschusswaffe eines 23-Jährigen beschlagnahmt. Der Mann soll in Filderstadt auf einem Spielplatz in die Luft geschossen - und Zeugen verfolgt haben.











Die Polizei hat am Freitagabend einem 23-Jährigen eine Schreckschusswaffe abgenommen, mit der er dreimal in die Luft geschossen haben soll. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Demnach habe der 23-Jährige mit der Pistole zunächst gegen 22.30 Uhr zwei Schüsse auf einem einem Spielplatz in Filderstadt im Kreis Esslingen abgegeben. Zeugen hatten den Mann dabei beobachtet und die Polizei verständigt. Als die Zeugen vor dem 23-Jährigen flüchteten, sei der Mann ihnen auf einen Parkplatz gefolgt und habe dort erneut in die Luft geschossen.

Die Polizei stellte den mutmaßlichen Schützen und nahm seine Personalien auf. Die Beamten fanden auch die Pistole und beschlagnahmten die Schreckschusswaffe, die der 23-Jährige offenbar zuvor auf einer Baustelle versteckt hatte. Gegen ihn ist ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet worden.