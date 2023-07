1 WLB-Intendant Marcus Grube mit den beiden Aufsteigerinnen: seiner künftigen Stellvertreterin Laura Tetzlaff (links) und der neuen Chef­dramaturgin Anna Gubiani Foto: Roberto Bulgr/n

Marcus Grube übernimmt: Der künftig alleinige Intendant der Esslinger Landesbühne stellt mit dem Spielplan 2024/25 seine erste Saison ohne Friedrich Schirmer vor. Grube will „in der Stückeauswahl etwas gegenwärtiger werden“.















Klingt nicht nach tiefer Zäsur, soll es auch nicht. Seit der Rückkehr Friedrich Schirmers als Intendant an die Esslinger Landesbühne (WLB) im Jahr 2014 zählt Marcus Grube zum Führungsgespann – zunächst als Stellvertreter und Chefdramaturg, seit 2019 als Mit-Intendant in einer Doppelspitze. Nach dem Abschied Schirmers im Sommer 2024 wird Grube alleiniger Intendant. Klingt nach Kontinuität, soll es auch. Im Ensemble plant Grube „keine Tabula rasa“, sondern das Gegenteil: den Fortbestand in bisheriger Zusammensetzung und Form, denn die sei „sehr gut“.