VfB Stuttgart gegen Celta Vigo: „Die Fans feiern uns zurecht“

Nach dem 2:1 des VfB Stuttgart gegen Celta Vigo haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











Bei der Auftakt-Partie der Europa League spielte der VfB Stuttgart gegen das Team von Celta Vigo. Ein souveräner Auftritt der Schwaben, auch wenn es der VfB am Ende unnötig spannend machte. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Es war auch schon in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel. Da waren wir bereits am Drücker. Der Sieg ist absolut verdient. Es war eine gute Leistung meiner Mannschaft. Der erste Schuss von Vigo aufs Tor war drin. Das war bitter. Du musst so eine defensive Mannschaft wie Vigo erst einmal erfolgreich bespielen. Das Tor zum 1:0 war sehr wichtig, um den Knoten zu lösen.

Vigo-Trainer Giraldez: „Gratulation an den VfB Stuttgart zum Sieg. Es war ein intensives Spiel, beide Teams haben viel investiert. Wir hatten in der ersten Halbzeit früh die Möglichkeit, in Führung zu gehen und haben gegen die Stuttgarter Offensive immer wieder kompakt verteidigt. In der zweiten Halbzeit wurde der Druck größer. Wir werden aus der Niederlage lernen und können aus der Partie auch positive Aspekte mitnehmen.“

VfB-Jamie Leweling: „Die Fans feiern uns zurecht, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht über 85 Minuten. Dann haben wir es am Ende ein bisschen zu spannend gemacht. Aber es war ein gelungener Auftakt. Wir haben es gut gemacht, aber vor dem Tor geht es besser. Hauptsache wir haben gewonnen und jetzt geht’s weiter. Heute war ein gutes Spiel, darauf lässt sich aufbauen.“

VfB-Bilal El Khanouss: „Wir wollen in Stuttgart viel erreichen. Schön, dass wir so einen guten Start in die Europa League hatten. Ich kenne Badredine schon lange, wir haben früher oft gegeneinander gespielt. Es ist toll, dass wir jetzt in Stuttgart gemeinsam in einem Team spielen dürfen.“

VfB-Keeper Alexander Nübel: „In der ersten Halbzeit haben wir es schon gut gemacht, haben uns aber nicht belohnt. In der zweiten Hälfte waren wir dann effektiver. Das Gegentor war natürlich absolut unnötig. Mein Zuspiel vor dem 1:0 war so geplant. Das war klasse, dass das geklappt hat.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Das war ein über weite Strecken griffiger, tonangebender Auftritt von uns. So kann man in den Europapokal starten. Glückwunsch an Alex Nübel zu seinem ersten Assist in diesem Wettbewerb. Das Tor lag zu diesen Zeitpunkt in der Luft.“

