Spielfreie EM-Tage in Stuttgart: Christina Stürmer und Stefanie Heinzmann rocken die Fanzone

Spielfreie EM-Tage in Stuttgart

1 An spielfreien Tagen kommen Musikliebhaber am Schlossplatz auf ihre Kosten. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Bevor am Freitag die DFB-Elf gegen Spanien im Viertelfinale in Stuttgart antritt, können die Fans zwei Tage vom Fußball durchschnaufen und stattdessen bei kostenfreien Konzerten in der Fanzone feiern.











Zwei spielfreie Tage müssen überstanden werden bis zum Viertelfinale Deutschland gegen Spanien in Stuttgart. Für manchen ist es aber auch möglicherweise eine willkommene Pause oder Abwechslung zum EM-Alltag. Wie auch immer man es sehen mag, auch am Mittwoch und Donnerstag ist für die Stuttgarter und Besucher in der Innenstadt einiges geboten – und zwar insbesondere musikalisch.

Fanzone Schlossplatz am Mittwoch

Die Fanmeile öffnet am Mittwoch um 16 Uhr für das Publikum. Um 19 Uhr tritt dann als erster Act Lotte auf. Die Singer-Songwriterin möchte ihre Zuhörer mit gefühlvollen Texten und eingängigen Melodien begeistern. Berühmt ist ihr Duett „Auf das, was da noch kommt“ mit Popstar Max Giesinger.

Um 19.45 Uhr folgt dann der Auftritt von Christina Stürmer, die mit Hits wie „Ich lebe“ und „Millionen Lichter“ zu einer festen Größe in der deutschsprachigen Musikszene wurde. Zahlreiche ausverkaufte Konzerte hat die Künstlerin schon gegeben – das Publikum in Stuttgart darf sich auf ein musikalisches Erlebnis freuen.

Den Abschluss macht schließlich um 20.45 Uhr Stefanie Heinzmann. Die Schweizerin mit der markanten Stimme wurde einst durch eine Castingshow von Stefan Raab bekannt. Mittlerweile hat die Sängerin zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten.

Fanzone Schlossplatz am Donnerstag

Auch am Donnerstag öffnet die Fanmeile um 16 Uhr, ab 19 Uhr gibt’s Musik vom DJ. 19.45 Uhr folgt dann der Auftritt von Papis Pumpels, die mit humorvollem deutschem Schlager für gute Stimmung sorgen. Die neunköpfige Gruppe aus dem Ländle ist bekannt für ausgefallene Outfits und für gute Laune, die sie verbreiten.

Um 21.25 Uhr treten die Vokal-Akrobaten von VoXXclub auf. Witz, Charme und starke Stimmen will die fünfköpfige Band aus München auf dem Stuttgarter Schlossplatz bringen.