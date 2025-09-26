Spielefest in Wernau: Die Innenstadt wird zum Spielplatz

1 Das Spielefest „Kunterbuntes Wernau“ bietet wieder ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Foto: Jugendhaus Kiwi/oh

Zum vierten Mal findet am Sonntag das Wernauer Kinder- und Familienfest. Die Innenstadt wird dabei von 13 Uhr an zum Spielplatz.











An diesem Sonntag, 28. September, verwandelt sich die Wernauer Innenstadt in einen kunterbunten Spielplatz: Von 13 bis 17 Uhr findet auf und rund um den Stadtplatz unter dem Motto „Kunterbuntes Wernau“ das 4. Kinder- und Familienfest statt. Organisiert wird der Nachmittag vom Jugendhaus Kiwi in Kooperation mit der Erziehungshilfestelle Unteres Neckartal der Stiftung Tragwerk und der Stadt Wernau.

Große und kleine Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf viele Spiele, jede Menge Spaß und eine muntere Gemeinschaft freuen. Denn die örtlichen Vereine, Kindergärten und sozialen Einrichtungen bieten ein abwechslungsreiches Programm zum Mitmachen.

Im Zeichen von Begegnung, Kreativität und Spaß

Ob knifflige Rätsel, kreative Bastelangebote oder spannende Spiele – für jede Altersgruppe ist etwas dabei. Dazu gibt es eine Auswahl an kleinen Speisen und alkoholfreien Getränken, damit das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt.

Der Nachmittag steht ganz im Zeichen von Begegnung, Kreativität und Spaß für die gesamte Familie. „Komm, spiel, bastle, rate und rätsle mit!“, so lautet der Aufruf der Organisatoren an alle, die den Sonntagnachmittag aktiv und fröhlich gestalten möchten. Bei schlechtem Wetter fällt das Fest allerdings aus.