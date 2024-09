Spiele in Paris: Silber für Max Gelhaar im Paralympics-Triathlon

Spiele in Paris

1 Max Gelhaar holt Silber im Triathlon. Foto: Jens Büttner/dpa

Nach zwei von drei Disziplinen führt Max Gelhaar. Dann dreht ein Spanier auf. Die Wasserwerte der Seine waren zuvor nach dem verschobenen Start wieder in Ordnung.











Link kopiert

Paris - Triathlet Max Gelhaar hat bei den Paralympics die Silbermedaille gewonnen. Der 26-Jährige, der eine halbseitige spastische Lähmung hat, lief in Paris an der altehrwürdigen Brücke Pont Alexandre III hinter dem Spanier Daniel Molina in 1:08:43 Stunden als Zweiter ins Ziel.

Gelhaar war bereits nach dem Schwimmen in der Seine in der Spitzengruppe. Nach dem 20 Kilometer langen Radkurs ging der deutsche Triathlet in Führung, ehe der Spanier Molina auf der Laufrunde näher kam und Gelhaar schnell überholte. Dritter wurde der Niederländer Nico van der Burgt.

Das Rennen war am Sonntagmorgen um einen Tag verschoben worden, weil die Wasserwerte der Seine noch ungenügende Ergebnisse geliefert hatten.

Der deutsche Fahnenträger und Goldfavorit Martin Schulz startet um 12.20 Uhr.