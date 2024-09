Spiele in Paris: Doppel-Gold bei Paralympics für deutsche Mannschaft

Spiele in Paris

1 In Paris gab es die ersten deutschen Goldmedaillen. Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Am vierten Wettkampftag gelingt im Schwimmen gleich doppelt der ersehnte Sprung auf Platz eins. Beide Sieger sorgen mit einem Endspurt für Platz eins.











Link kopiert

Paris - Schwimmerin Tanja Scholz und Josia Tim Alexander Topf haben innerhalb von zehn Minuten die ersten beiden Goldmedaillen für die deutsche Paralympics-Mannschaft geholt. Die querschnittgelähmte Scholz holte sich über 150 Meter Lagen in 2:51,31 Minuten Platz eins und sicherte sich am vierten Tag das lang ersehnte erste Gold für Deutschland. Nur wenig später schwamm Topf mit einem starken Endspurt ebenfalls über 150 Meter Lagen in 3:00,16 Minuten ebenfalls zu Gold.

Scholz lag nach der Rückendisziplin noch auf Rang vier, kämpfte sich nach Brustschwimmen auf Platz drei vor und sicherte nach einer Aufholjagd mit einem Paralympics-Rekord die erste Goldmedaille. Gina Böttcher wurde Vierte.

Topf war nach 100 Metern ebenfalls auf Rang drei und überholte auf der Freistil-Strecke auf den letzten Metern die Australier Ahmed Kelly und Grant Patterson.