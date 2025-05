Spiel, Spaß und Action: Nürtingen verwandelt sich in ein Spieleparadies

Nürtingen verwandelt sich in ein Spieleparadies

1 Die Schatzsuche im Sand gibt es auch in diesem Jahr wieder. Foto: Stadt Nürtingen/Hagelauer

Kostenloser Familienspaß für alle: Am Sonntag, 25. Mai, findet wieder der Aktionstag „Familie spielt" in Nürtingen statt. Was wird geboten?











Drei Stunden lang darf getobt und gezockt werden. Am Sonntag, 25. Mai, verwandelt sich ab 14 Uhr der Jorderyplatz in Nürtingen in ein riesiges Spieleparadies. Zum 13. Mal lädt das Nürtinger Bündnis für Familie zum Aktionstag „Familie spielt“ ein.

Laut Pressemitteilung reicht die Angebotspalette von Malen und Basteln bis hin zu spannenden Großspielen. Kinder ab zwei Jahren können an Spielstätten und -geräten toben. Auch Eltern und Großeltern dürfen tatkräftig unterstützen oder selbst mitspielen.

Schatzsuche, Stockbrot backen und Spiele im Großformat

Die Stadt Nürtingen und das Haus für Familie haben rund 20 Institutionen und Vereine zum Mitmachen gewinnen können. „Hier ist für jede Altersgruppe etwas dabei und Mitmachen ausdrücklich erlaubt. Die Angebote sind kostenlos und ermöglichen ungezwungene Begegnungen,“ wird Bürgermeisterin Annette Bürkner in einer Mitteilung zitiert.

Den Spieleklassiker Mikado gibt es auch in groß (Symbolfoto). Foto: imago/Funke Foto Services

Wer Hunger hat, kann mit den Pfadfindern Stockbrot am Lagerfeuer backen. Das Haus der Familie lockt mit einer Schatzsuche im Sand, während die Stadtbücherei mit klassischen Spielen wie „Vier gewinnt“ und Mikado im Riesenformat lockt.

Wer es sportlicher mag, kann sich beim Trainingsparcours der Nürtinger Kampfsportakademie oder beim Spiel „Der Boden ist Lava“ austoben.

Inklusion spielerisch lernen

Neben dem Spielspaß bietet der Aktionstag auch informative Elemente. „Leben inklusiv“ klärt mit einem Rollstuhl-Parcours spielerisch über Inklusion auf, während die Polizei Einblicke in ihre Arbeit gewährt. Zudem informieren verschiedene Stände über Beratungs- und Hilfsangebote für Familien.

Das Spielfest findet bei jedem Wetter statt.