Spiegelberg/Vorderbüchelberg: Auto kracht in Waldstück – Fahrer schwer verletzt

1 Bei einem Unfall im Wald bei Spiegelberg ist ein Mann schwer verletzt worden. Foto: Robert Michael/dpa

Ein schwerer Unfall erschütterte am Mittwochmorgen den Verkehr auf der Kreisstraße K1819: Ein 34-jähriger Autofahrer kam gegen 7 Uhr in einer Kurve zwischen Spiegelberg und Vorderbüchelberg von der Fahrbahn ab. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, verlor der Mann alleinbeteiligt die Kontrolle über seinen Dacia.

Das Fahrzeug touchierte eine Leitplanke, schoss dann mehrere Meter in ein angrenzendes Waldstück und kam erst an einem Erdwall zum Stillstand. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Verdacht auf Alkohol – Führerschein beschlagnahmt

Im Zuge der Ermittlungen ergab sich laut Polizei der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt.

Die Unfallstelle auf der K1819 musste für die Bergung des Fahrzeugs zeitweise komplett gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei dauerten die Maßnahmen deutlich über den Mittag hinaus noch an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.