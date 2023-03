1 Thomas Aschenbrenner, der Leiter der Turbinentechnik in der zentralen Forschung und Entwicklung bei Voith Hydro in Heidenheim. Foto: Schmidt

Moderne Pumpspeicherwerke könnten eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen. Im Voith-Labor informieren sich jedoch vor allem Kunden aus dem Ausland über die Fortschritte. Ein Blick hinter die Kulissen.















Link kopiert

Gäste aus der ganzen Welt sind keine Seltenheit an der Brunnenmühle in Heidenheim. Wo einst das Frischwasser für das hoch über dem Voith-Firmensitz thronende Schloss Hellenstein geschöpft wurde, erforscht der Maschinenbauer seit 115 Jahren, wie die Kraft des Wassers am effizientesten in Strom verwandelt werden kann.