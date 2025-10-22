1 Wegen Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße 10 kommt es am Wochenende auch zu Einschränkungen im Bus-, Auto- und Fußverkehr der Stadt Esslingen. Foto: picture alliance/dpa

Bauarbeiten auf der Bundesstraße 10: Der Verkehr ist von Freitag, 24. Oktober, bis Montagfrüh, 27. Oktober, eingeschränkt. Auch die Stadt Esslingen ist davon betroffen.











Link kopiert

Die Strahlkraft der B 10 ist groß. Sperrungen auf der Bundesstraße wirken sich auch auf den Verkehr in Esslingen aus.

Neben der Ausfahrt und Auffahrt auf die B10 in Richtung Göppingen und Ulm wird laut Stadt auch die Brücke über der Bundesstraße gesperrt: „Daher ist an diesem Wochenende keine direkte Verbindung zwischen den Stadtteilen Esslingen-Weil und Esslingen-Brühl/Mettingen möglich“, teilt Stadtsprecher Marcel Meier mit. Örtliche Umleitungen werden eingerichtet. Mettingen und Brühl sind über die Stadtmitte, die B10 in Fahrtrichtung Stuttgart sowie Stuttgart-Obertürkheim erreichbar. Nach Weil und zum Einkaufszentrum kommen Autofahrer über die Pliensauvorstadt und aus Richtung Stuttgart über die Hafenbahnstraße, die Hedelfinger Brücke und die Einödstraße.

Verkehrseinschränkungen sind laut Landratsamt Esslingen zu erwarten: Die rechte Fahrspur der B 10 in Fahrtrichtung Göppingen und Ulm wird gesperrt. Foto: IMAGO/Scholle

Fußgänger und Radfahrer können zwischen Weil und Brühl die Unterführung unter der B10 in der Palmenwaldstraße oder im Wannenrain nutzen. „Wenn möglich, sollte der Bereich großräumig umfahren werden, andernfalls sollte mehr Zeit für zu erwartende Verzögerungen eingeplant werden“, sagt Marcel Meier.

Verschiedene Bushaltestellen können nicht bedient werden

Auf Busfahrende kommen ebenfalls Veränderungen zu. Wegen der Sperrung der Mettinger Brücke verkehrt die Linie 102 laut Stadt nur bis Weil: „Brühl und Mettingen können nicht angefahren werden.“ Fahrgäste nach Brühl sollten die Haltestellen Württembergstraße und Königsallee, Fahrgäste nach Mettingen die Linie 101 ab ZOB nach Obertürkheim nutzen. Von Esslingen fährt der Bus, so die Stadt, bis zum Wannenrain und weiter zur „Endhaltestelle“ Weil. Dort werde die Abfahrtszeit Richtung Esslingen abgewartet. Die Rückfahrt beginne ab der Haltestelle Weil, dann weiter zur Haltestelle Württembergstraße und weiter Richtung Pliensauvorstadt.

Die Linie 103 fährt in dieser Zeit laut städtischem Pressereferat in Richtung Hedelfingen wieder planmäßig und steuert ab dem Sportpark Weil die Haltestellen Königsallee, Gestütsweg und Wannenrain wieder an. In Richtung Zell werden die Haltestellen Weil und Württembergstraße angefahren. Die Haltestellen Wannenrain, Gestütsweg und Königsallee können auf Grund von Bauarbeiten nicht bedient werden. „Fahrgäste werden gebeten, die Informationen und Fahrpläne online auf der VVS-Seite oder den Aushängen an den Haltestellen zu beachten“, teilt Marcel Meier mit.