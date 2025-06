Sperrung im Neckarpark Stuttgart: Baustelle sorgt für Staus in der City

1 An der Ausfahrt der B 10 zur Gaisburger Brücke und der Umleitungsstrecke bildete sich ein langer Stau. Foto: Sebastian Steegmüller

Zeitweise lange Staus bildeten sich am Dienstag im Feierabendverkehr auf der Talstraße und der B 10. Hintergrund ist die Sperrung der Rampe auf die B 14 am Dreieck Neckarpark.











Das ganz große Chaos blieb zwar aus, dennoch mussten sich Tausende Autofahrer am Dienstagabend auf der Talstraße und der B 10 auf dem Weg von der Stuttgarter Innenstadt in Richtung Esslingen und dem Kappelbergtunnel in Geduld üben. Aufgrund der sanierungsbedingten Sperrung der Auffahrtsrampe zur B 14 an dem Verkehrsknotenpunkt im Cannstatter Neckarpark kam es zeitweise zu Kilometer langen Staus.

Das „ganz große Chaos“ bleibt aus

Von „einem absoluten Verkehrschaos“, will Polizeisprecherin Daniela Treude mit Bezug auf die Integrierte Verkehrsleitzentrale Stuttgart (IVLZ) nicht sprechen, das sei der Tatsache geschuldet, dass sich das für die Bundesstraßen zuständige Regierungspräsidium (RP) bewusst entschieden hat, die Sanierung in die verkehrsärmere Zeit der Pfingstferien zu verlegen. „Ansonsten hätte die Verkehrslage sicher ganz anders ausgesehen.“

Dennoch waren die Auswirkungen der Sperrung im Neckarpark zu spüren. War die Lage in den frühen Morgenstunden zwischen 7.30 bis 8.30 Uhr „noch überschaubar“, änderte sich dies im Laufe des Tages. Ab etwa 15.30 Uhr baute sich die Schlange der wartenden Fahrzeuge, pünktlich zum Feierabendverkehr, vor allem auf der Talstraße im Stuttgarter Osten „deutlich auf“, sagte Treude. Teilweise reichte der Stau bis fast zum Wagenburgtunnel. Und auch auf der B 14 ging über den Schwanenplatztunnel und die Cannstatter Straße bis zum Neckartor in der Spitze kurzfristig fast nichts mehr. Das hatte auch Auswirkungen auf die Nebenstraßen. Denn anstatt auf die ausgeschilderte Umleitung über die Gaisburger Brücke (Talstraße) und die Mercedes- sowie Benzstraße bis zur Anschlussstelle Untertürkheim auszuweichen, versuchten zahlreiche Verkehrsteilnehmer über die alte B 14 durch Bad Cannstatt in Richtung Rems-Murr-Kreis zu gelangen.

Die offizielle Umleitung führt durch den Neckarpark zur Anschlussstelle Untertürkheim. Foto: Yann Lange

Hintergrund der Sanierung sind erhebliche Schäden an der Rampe von der B 10 auf die B 14 aus Richtung Stuttgart. Laut Experten ist eine Reparatur unausweichlich. Zeitgleich wird der Asphalt auf dem Teilbereich zwischen der Gaisburger Brücke und der Rampe erneuert. Neben den beiden Abbiegespuren der B 14 gilt dies auch für eine Fahrbahn der B 10 in Richtung Esslingen. Dem Autoverkehr steht also anstatt der üblichen vier lediglich noch eine Spur zur Verfügung. Zudem ist die Zufahrt von der Gaisburger Brücke nicht möglich. Die Sperrung endet voraussichtlich am Montag, 16. Januar, 5 Uhr.