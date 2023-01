1 Die Feuerwehr befreite die Fahrer jeweils aus ihren Autos. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Nach einem Unfall bei Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) mussten zwei Personen ins Krankenhaus gebracht und die Straße gesperrt werden. Vier Kinder, die ebenfalls in einem der Wagen saßen, blieben unverletzt.















Link kopiert

Ein Unfall mit zwei Schwerverletzten führte am Freitag zeitweisen Sperrung der Landesstraße zwischen Aspach und Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) . Dort war gegen 14.40 Uhr ein 58-jähriger Suzuki-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten und mit dem Renault eines 62-Jährigen zusammengestoßen. Laut Polizei wurde dieser nach rechts gedrückt und kam im Grünstreifen zum Stehen.

Kinder unverletzt aus Auto befreit

Beide Fahrer waren nach der Kollision in ihren Fahrzeugen eingeschlossen und wurden von der Feuerwehr befreit. Hierzu musste der Suzuki aufgeschnitten werden, der Renault konnte nach Einschlagen einer der Scheiben geöffnet werden. Die Autofahrer erlitten beide schwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Renault saßen außerdem vier Kinder, die glücklicherweise alle unversehrt blieben. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an den Wagen auf jeweils rund 15 000 Euro.

Rettungshubschrauber bringt den Notarzt

Die Freiwilligen Feuerwehren Großbottwar und Marbach waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz, um einen Notarzt an die Unfallstelle zu bringen. Die Landesstraße 1115 musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der Kreisstraße 1608 und dem Ortseingang Großbottwar zunächst voll und ab 16.30 Uhr noch bis gegen 17.30 Uhr halbseitig gesperrt werden.