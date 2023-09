1 Die A8 in Richtung Karlsruhe musste nach dem Unfall bis 16 Uhr teilweise gesperrt werden. Foto: picture alliance/Stefan Puchner

Am Sonntag musste die Autobahn 8 bei Pforzheim in Richtung Karlsruhe von 11 Uhr bis 16 Uhr teilweise gesperrt werden. Grund war ein Unfall mit drei Fahrzeugen, bei dem acht Personen verletzt wurden.















Bis zu sechs Kilometer Stau über mehrere Stunden und acht Leichtverletzte sind die Bilanz eines Unfalls Am Sonntag auf der A 8 Friolzheim. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 21-Jährige beim Spurwechsel in Fahrtrichtung Karlsruhe ein anderes Auto übersehen.

So kam es gegen 11 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim Süd zur Kollision, als die Frau auf den linken Fahrstreifen fahren wollte. Ein dort bereits fahrender 25-Jähriger konnte nicht mehr reagieren. Im Anschluss wurde auch ein 20 Jahre alter Fahrer an dem Unfall beteiligt, der auf dem mittleren Streifen in die gleiche Richtung fuhr. Alle drei Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden, zudem wurden acht Personen in mehreren Fahrzeugen verletzt.

Nach dem Unfall mussten der linke und rechte Fahrstreifen gesperrt werden, bis der Unfall aufgenommen war und alle Verunreinigungen beseitigt waren. Um 16 Uhr konnte die Polizei die Autobahn wieder komplett frei geben. Zwischenzeitlich hatte sich der Verkehr bis zu sechs Kilometer gestaut. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 072 31 / 12 58 10 zu melden.