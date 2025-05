Sperrung am 10. Mai in Esslingen: Baustelle in der Mülberger Straße

Baustelle in Esslingen Einschränkungen in der Schorndorfer Straße

Es gibt wieder eine Baustelle in der Schorndorfer Straße in Esslingen. Verkehrsteilnehmer müssen bis Ende Mai teilweise Umwege in Kauf nehmen, darunter auch Buspassagiere. Gearbeitet wird an der Kreuzung mit Plochinger und Ulmer Straße.