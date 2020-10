1 Abstand halten, Maske tragen und soziale Kontakte verringern: Solche Maßnahmen sollen verhindern, dass sich das Coronavirus rasant ausbreitet. Foto: dpa/Luca Bruno

Vor zwei Wochen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel geklagt, die damals beschlossenen Anti-Corona-Maßnahmen seien zu lasch. Auch in vielen anderen Ländern wurden neue Einschränkungen beschlossen. Jetzt zeigen die Daten, ob sie gegriffen haben.

Stuttgart - „Dann sitzen wir in zwei Wochen eben wieder hier“, soll die Bundeskanzlerin Angela Merkel beim letzten Corona-Gipfel mit den Ministerpräsidenten am 14. Oktober gesagt haben. Die damals vereinbarten Anti-Corona-Maßnahmen gingen ihr nicht weit genug. Nun findet an diesem Mittwoch das nächste Treffen statt. Haben die vor zwei Wochen beschlossenen Maßnahmen gewirkt? Wir geben Antworten.