Spendenlauf in Leinfelden: Bei diesem Lauf zählt jede Runde

Spendenlauf in Leinfelden

1 Am Wochenende gehen wieder Jung und Alt in Leinfelden an den Start, um Gutes zu tun – allerdings diesmal nicht im Sportzentrum. Foto: Archiv/Thomas Krämer

Laufend Spenden für das Stuttgarter Kinder- und Jugendhospiz zu sammeln, das ist am Samstag wieder in Leinfelden möglich. Allerdings gibt es ein paar Neuerungen.











An diesem Samstag, 26. Juli, macht es das Organisationsteam der Initiative Hand in Hand erneut möglich, sich sportlich zu betätigen und dabei Gutes zu tun. Zum 13. Mal fällt an diesem Tag der Startschuss für den Hand-in-Hand Spendenlauf, bei dem Spenden für das Stuttgarter Kinder- und Jugendhopiz gesammelt werden.

Neuer Veranstaltungsort

Weil das Sportzentrum Leinfelden gerade saniert wird, kann die Veranstaltung, die unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Otto Ruppaner steht, dort in diesem Jahr nicht über die Bühne gehen. Dafür werden mehrere Laufstrecken an der Leinfeldener Filderhalle eingerichtet. Die erste Strecke verläuft entlang der Bahnhofstraße, ist 400 Meter lang und eignet sich für langsamere Läufer. Die zweite Strecke misst 3,5 Kilometer. Sie beginnt am Bosch-Parkplatz und ist ein Angebot für ambitionierte Läufer.

„Wir setzen alles daran, auch dieses Jahr ein Lauf-Fest für die ganze Familie zu schaffen – mit Herz, Gemeinschaft und einem klaren Ziel: Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart“, wird Fabian Schulz, der Vorstandsvorsitzender von Hand in Hand in einer Mitteilung zitiert. „Das neue Konzept soll die Stadt aktiv einbinden – mit Treffpunkten für Gruppen, familienfreundlichen Angeboten und sogar einer Schnitzeljagd.“

Bewährtes Konzept

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnten vor Ort starten oder auch auf ihrer eigenen Lieblingsstrecke digital mitmachen. Und das zu jeder Zeit zwischen 8 und 20 Uhr. Gelaufen werde, wann und so viele Runden man möchte, auch Pausen seien erlaubt. Für jede Runde spenden Unterstützer einen frei gewählten Betrag, auch Gesamtbeträge sind möglich. Ziel sei nicht Bestzeit zu laufen, sondern der gemeinsame Einsatz für den guten Zweck. Sponsor könne jeder sein, der Arbeitgeber, die Familie oder auch man selbst. Alle Einnahmen kommen dem Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart zugute. In den vergangenen zwölf Jahren konnten knapp 600 000 Euro an Spenden gesammelt werden, teilen die Organisatoren mit.

Eine Anmeldung ist unter der Web-Adresse: www.handinhand-spendenlauf.de möglich.