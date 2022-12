1 Michael Tillmann von der Kreissparkasse unterstützte das Team der Böblinger Tafel in der festen Burg. Foto: KSK

Die Mitarbeiter der Kreissparkasse verzichten zu Gunsten von Bedürftigen auf Weihnachtsgeschenke.















Am Nikolaustag haben Vertreter der Kreissparkasse Böblingen und des Landratsamts an die fünf Tafeln im Kreis ihre Weihnachtsspende in Höhe von jeweils 4000 Euro überreicht. Anschließend halfen die Spendenüberbringer beim Verkauf der Lebensmittel mit.

„Mit der Ukrainekrise und der enormen Teuerung im Zusammenhang mit der Energiekrise steigt die Zahl der bedürftigen Menschen deutlich an. Für die Tafeln wird es immer schwieriger, diese mit Lebensmitteln zu versorgen. Hier wollten wir etwas tun“, sagte Michael Fritz, der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Böblingen. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Michael Tillmann und Oliver Braun sowie dem Personalratsvorsitzenden Dietmar Brösamle hatte er die Nikolausaktion initiiert.

„Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kreissparkasse haben sich auch in diesem Jahr entschieden, auf die Weihnachtsgeschenke ihres Arbeitgebers zu verzichten und den Gesamtbetrag von 10 000 Euro zu spenden. Und auch wir persönlich wollten unseren Beitrag leisten und die Ehrenamtlichen unterstützen“, sagte Brösamle. Ergänzt wurde dieser Betrag um 6000 Euro des Kreissparkassen-Vorstands, der aus Gründen der Nachhaltigkeit auf den Versand von Weihnachtskarten verzichtet und die so eingesparte Summe mit in den Topf packte.

Hinzu kamen 4000 Euro des Landkreises. „Ich freue mich über die gemeinsame Aktion der Kreissparkasse und des Landratsamtes. Gerade in der derzeitigen Situation leisten die Tafeln eine sehr wertvolle Arbeit “, sagte der Landrat Roland Bernhard.