Spendenaktion: VfB-Legende kassiert im Supermarkt – Hansi Müller kommt nach Kornwestheim

Hansi Müller und VfB-Präsident Dietmar Allgaier werden am Freitag in einem Supermarkt in Kornwestheim mitarbeiten. Wo die beiden eingesetzt werden und wem die Aktion helfen soll.











Für eine besondere Aktion kommt am Freitag VfB-Legende Hansi Müller nach Kornwestheim. Der Europameister von 1980, der nur wenige Kilometer entfernt beim SV Rot das Fußballspielen erlernte, wird im Rewe am Salamanderplatz für den guten Zweck an der Kasse sitzen.

Gemeinsam mit Landrat und VfB-Präsident Dietmar Allgaier wird Müller von 13 bis 15 Uhr Kunden abkassieren. Alle Erlöse werden zugunsten der VfB-Stiftung und des Vereins 46plus gespendet.

Initiiert wurde die Aktion von Supermarkt-Betreiber Ömer Demirhan, der selbst eine fußballerische Vergangenheit in der Stadt hat. Es ist nicht die erste Aktion dieser Art, die Demirhan organisiert. Allgaier saß 2023 auch schon mit dem Kornwestheimer OB Nico Lauxmann gemeinsam an der Supermarkt-Kasse. Mit dabei ist diesmal auch das VfB-Maskottchen Fritzle, das tatkräftig beim Einpacken hilft und für gute Laune sorgen soll.

Der Verein 46plus hilft und informiert Familien von Kindern mit Trisomie 21. Der Stuttgarter Verein hat Verbindungen nach Kornwestheim. Im Rahmen eines Kooperationsprojekts zwischen 46plus und dem SV Salamander Kornwestheim trainieren Kinder und Jugendliche mit und ohne geistige Beeinträchtigung gemeinsam und treten zusammen als Team im Wettbewerb an.