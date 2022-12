1 Grzegorz Zujko vom Verein „Leben Helfen Leben“ (links) und Markus Raichle von der Feuerwehr helfen beim Ausladen der gespendeten Güter. Foto: Barbara Scherer

Die Freiwillige Feuerwehr in Wäldenbronn hat eine Sammelaktion für die Ukraine organisiert. Transportiert wird dringend Benötigtes wie Babynahrung, Kleidung oder Mobiltelefone.















Großer Andrang am neuen Feuerwehrhaus in Wäldenbronn: Eine junge Frau in gelber Weste winkt Autos mit Spenden auf den Parkplatz vor dem weit geöffneten Feuerwehrmagazin, andere eilen hinzu, helfen beim Ausladen, wuchten Kisten und Tüten auf die vordere Tischreihe im Feuerwehrhaus, wieder andere sortieren die abgegebenen Waren und reichen sie durch zu den hinteren Tischen, wo Helfer und Helferinnen Kleider, Schuhe, Decken, Schlafsäcke, Babynahrung, haltbare Lebensmittel, Hygiene- und medizinische Artikel oder auch Ladegeräte und Mobiltelefone in Kartons packen und sie zum Abtransport bereit stellen.