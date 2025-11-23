Spendenaktion in Ostfildern: Eisbaden für den guten Zweck – neue Tradition auf den Fildern?

10 Viel Freude beim Eisbaden in Ostfildern. Draußen ist es kalt ... Foto: Markus Brändli

Großes Eisbaden in Ostfildern-Ruit: Bei einer Spendenaktion sind am Samstag rund 100 Leute in Eiswasser eingetaucht. Die Bilder und Videos vom Event.











Rund 100 Menschen sind am Samstag in Ostfildern-Ruit für den guten Zweck in mit eiskaltem Wasser gefüllte Tonnen gestiegen. Das Spendenevent, das zum ersten Mal stattgefunden hat, wurde vom Fahrradshop Ruit, Crossfit Ostfildern und dem Feuerwehrmann Severin Frank von der Berufsfeuerwehr Stuttgart veranstaltet. „Es war ein voller Erfolg, wir hatten etwa 350 Gäste insgesamt“, sagt Tim Lavu vom Fahrradshop Ruit.

Zusammengekommen sind demnach knapp 7500 Euro, die an Rückenwind e.V. gespendet werden. Der Esslinger Verein will Eltern von Kindern mit Behinderung stark machen und ihnen eine Stimme geben. „Wir hatten mit knapp 5000 Euro an Spenden gerechnet – das ist eine überdurchschnittlich hohe Spende für den kleinen Verein Rückenwind“, sagt Lavu und fügt hinzu: „Darauf sind wir als Veranstalter sehr stolz.“ Gespendet haben unter anderem verschiedene lokale Unternehmen.

Vor Ort gab es am Samstag aber nicht nur viel Eiswasser, sondern auch eine Sauna, Getränke und Essen. Ersthelfer waren sicherheitshalber ebenfalls dabei, benötigt wurden sie laut Lavu nicht. „Alle Eisbader waren fit und munter. Einige gingen sogar mehrmals in die Eistonne.“ Wegen des großen Erfolges wollen die Veranstalter das Spendenevent in den kommenden Jahren wiederholen. „Das wird eine schöne Tradition auf den Fildern“, sagt Lavu.