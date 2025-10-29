Spendenaktion in Esslingen: Schnitzel für die Berkheimer Turnerinnen – und das möglichst schnell

1 Noch müssen die Berkheimer Turnerinnen im Training in der Schillerschule ohne Schnitzelgrube auskommen. Foto: Robin Rudel

Sie brauchen viele, sie brauchen sie bald und sie brauchen einen „Behälter“, in dem sie gut aufgehoben sind. Unter dem Motto „Schnitzel für Berkheim! – Helft unseren Turnerinnen!“ ist dieser Tage auf der Spendenplattform „WirWunder“ der Kreissparkasse Esslingen-Nürtigen eine Spendenaktion gestartet worden.

Gesammelt wird dabei aber nicht für den kulinarischen Genuss der Sportlerinnen, sondern dafür, dass sie möglichst gefahrlos und ohne ein unnötiges Verletzungsrisiko trainieren können. Es geht also nicht um Schnitzel aus Fleisch, sondern um solche aus Schaumstoff – und der passende „Behälter“ ist keine Pfanne, sondern eine Grube.

Stadt finanziert Anbau mit, Verein auf Spenden- und Sponsorensuche

Seit vielen Jahren hat die Turnabteilung des TSV Berkheim eine Schnitzelgrube auf ihrer Wunschliste. Und jetzt, nachdem der Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales des Esslinger Gemeinderats einstimmig beschlossen hat, „den Anbau einer multifunktionellen Turnhalle an die Sporthalle der Schillerschule“ durch einen Sonderzuschuss von 300 000 Euro mitzufinanzieren, lässt sich das Vorhaben realisieren.

Die Schnitzelgrube soll in besagtem Anbau Platz finden, zusammen mit fest installierten Geräten, von denen dann die Abgänge und vieles mehr geübt werden können, ohne auf den – trotz ihres Namens – recht harten Weichbodenmatten landen zu müssen. Vor allem dem Umknicken oder dem Verdrehen der Knie sind dabei Tür und Tor geöffnet.

Ein Alleinstellungsmerkmal, auf das niemand stolz ist

Renate Weber, die Leiterin der TSV-Turnabteilung, ist deshalb froh, „dass an die Sache jetzt endlich ein Haken drankommt“. Gerade beim Erlernen von Elementen sei eine Schnitzelgrube wichtig – und andernorts Standard. In der Tat haben die Berkheimer Kunstturnerinnen seit ihrem Bundesliga-Aufstieg ein Alleinstellungsmerkmal, auf das niemand stolz ist: Sie sind der einzige Verein der Liga ohne eine solche Grube.

Das soll sich jetzt ändern, weshalb unter Federführung von Holger Bentzien, der zum Vorstandsteam des TSV Berkheim gehört, eine Spendenaktion aufs Gleis – oder besser gesagt ins Netz – gesetzt wurde. „Wir haben von Anfang an gespürt, dass die Stadtspitze und die Gemeinderäte den Hallenanbau haben wollen, aber jetzt ist ein Knopf dran und wir konnten loslegen“, sagt er.

Bentzien: Es gibt viele Wünsche, nach oben ist alles offen

Dass der Verein einen Beitrag zu leisten hat, steht für Bentzien außer Frage: „Das war immer die bewährte Form der Kooperation mit der Stadt. Gleichwohl ist es für uns ein finanzieller Kraftakt, weshalb wir Spender und Sponsoren brauchen.“ Die WirWunder-Aktion gibt ein Ziel von 18 300 Euro aus, was aber nicht reichen wird. „Nach oben ist deshalb alles offen, weil es viele Wünsche gibt“, erklärt das TSV-Vorstandsmitglied.

Für Weber und Bentzien steht gleichermaßen fest, dass eine Schnitzelgrube vor allem der Nachwuchsarbeit dient. „Für das Bundesliga-Team haben wir Zeiten im Stuttgarter Kunstturnforum“, betont die Abteilungsleiterin, die sich jedoch freut, „dass künftig die Fahrerei wegfällt“. Bentzien verweist auf das „viel geringere Verletzungsrisiko für alle“. Gerade die jüngsten Turnerinnen könnten sich „angstfreier ausprobieren“, ergänzt er.

Die Stadt begrüßt die Spendenkampagne des TSV Berkheim

Die Stadt Esslingen wiederum nennt die Spendenkampagne des TSV Berkheim „nachvollziehbar und legitim“: Man arbeite in einem engen und sehr guten Kontakt zusammen, um die Trainingsbedingungen der Turnabteilung zu verbessern. So werde die geplante Maßnahme von der Stadt sowohl über die regulären Zuschüsse der Sportförderung als auch mit einem Sonderzuschuss unterstützt.

Weitere Informationen zu „Schnitzel für Berkheim“ gibt es unter www.wirwunder.de/projects/163021