Spenden in Hochdorf

1 Linda Holzer (rechts) und Franziska Kuhnle filzen, häkeln, nähen und basteln für den guten Zweck. Foto: /Katja Eisenhardt

Das evangelische Gemeindehaus in Hochdorf muss dringend saniert werden. Um den Spendentopf zu füllen, verkaufen Linda Holzer und Franziska Kuhnle Handarbeiten auf dem Bauernmarkt.

Hochdorf - Im Garten des evangelischen Gemeindehauses in Hochdorf ist es an diesem Vormittag richtig schön bunt. Auf dem Tisch vor Linda Holzer und Franziska Kuhnle liegen eine knallgrüne Filzstoffrolle, dazu etwas dunkelgrünere und orange Filzwolle bereit. Linda Holzer hat eine Schale mit warmem Wasser und Olivenseife vor sich auf die Bank gestellt. Mit Hilfe dieser Mischung formt sie nach und nach eine Karotte aus der Filzwolle und testet immer wieder, ob das Gemüse schon fest genug ist. „Manchmal hilft es auch, die gefilzten Stücke abschließend in den Trockner zu geben“, erklärt Linda Holzer. Franziska Kuhnle ist währenddessen dabei, braune Pfifferlinge zu häkeln.