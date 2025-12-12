Spektakulärer Unfall in Stuttgart: Litfaßsäule landet auf Autodach – Fahrerin aus Auto befreit

4 Die Litfaßsäule landete auf dem Dach des Autos. Foto: Blaulichtzentrale.de

Eine Autofahrerin verliert in Stuttgart-Mitte die Kontrolle, kracht gegen eine Hauswand und löst damit eine unheilvolle Kettenreaktion aus.











Zu einem spektakulären Unfall ist es am Donnerstagabend in der Fritz-Elsas-Straße in Stuttgart-Mitte gekommen. Nachdem eine Frau mit ihrem Auto gegen eine Hauswand gekracht war, landete eine Litfaßsäule auf dem Dach des Autos. Die Frau wurde ersten Informationen der Feuerwehr zufolge glücklicherweise nur leicht verletzt.

Wie die Feuerwehr berichtet, war die Autofahrerin gegen 22 Uhr in der Fritz-Elsas-Straße unterwegs, als sie mit ihrem Auto aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und gegen die Fassade prallte.

Das Auto krachte gegen eine Hauswand. Foto: Blaulichtzentrale.de

Feuerwehrkran hebt Litfaßsäule vom Auto

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto zurückgeschleudert und krachte gegen die Litfaßsäule, die aus den Angeln gehoben wurde und auf dem Autodach landete. Dadurch wurde das Dach stark deformiert. Die Fahrerin wurde innerhalb des Fahrzeuges medizinisch erstversorgt und danach vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert.

Zur Sicherung der Einsatzstelle waren umfangreiche Maßnahmen der Einsatzkräfte notwendig. Ein Feuerwehrkran hob die Litfaßsäule vom Fahrzeug, bevor ein Abschleppwagen das total beschädigte Auto von der Unfallstelle entfernte. Außerdem sicherten Einsatzkräfte der Feuerwehr die beschädigte Gebäudefassade. Die Feuerwehr hatte ihren Einsatz gegen 0.30 Uhr beendet, die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Polizeipräsidium Stuttgart übernommen. Zum bei dem Unfall entstandenen Schaden gibt es noch keine Erkenntnisse.