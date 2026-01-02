Spektakulärer Unfall in Herrenberg: Auto schießt über Mauer und kracht in parkendes Auto

1 Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch nicht klar. Foto: SDMG

Zu einem spektakulären Unfall ist es am Freitagmittag im Herrenberger Ortsteil Mönchberg (Kreis Böblingen) gekommen.

Nach ersten Informationen soll der Unfallverursacher wohl mit seinem Auto auf einen Parkplatz eines Wohnhauses gefahren sein. Allerdings hielt der Fahrer dort nicht an, sondern schoss über eine Mauer und landete auf einem Auto, das versetzt eine Etage tiefer auf einem Parkplatz stand.

Der Unfallverursacher Autos wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr sicherte das Auto ab, sodass es nicht weiter abrutschen konnte. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Genauere Informationen zu dem Vorfall liegen noch nicht vor.