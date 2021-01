11 Der Hang hat Bagger, Bäume und Mauern mitgerissen. Nur wenige Tage zuvor hatte die Stadt ihn für sicher erklärt. Foto: imago/7aktuell/imago stock&people

Im Sommer 2016 rutscht in Nürtingen-Zizishausen ein Steilhang ab und verwüstet ein Wohngebiet. Jetzt, nach viereinhalb Jahren, ist der Fall strafrechtlich abgeschlossen. Doch es bleiben viele Fragen.

Nürtingen - Die Nacht auf den 8. Juni 2016 wird die Anwohnerin der Panoramastraße in Nürtingen-Zizishausen nie vergessen. Sie und ihre Familie liegen im Bett, als es gegen 1.30 Uhr zu rumpeln beginnt. „Das hat sich angefühlt wie ein Erdbeben“, erinnert sie sich. Beim Blick aus dem Fenster zeigt sich: Auf dem Nachbargrundstück lösen sich Steine vom steilen Hang. Auf ihm und unterhalb davon liegt das Wohngebiet. Alles gerät in Bewegung. Bäume, Erde, Felsen.

Zunächst kann kaum einer glauben, was da gerade passiert. Ein gewaltiger Hangrutsch, im Fachjargon Böschungsbruch, mitten im Ort. „Der Nachbar von unten hat zwei Mal bei der Polizei anrufen müssen, bis die das ernst genommen haben“, erzählt die Anwohnerin. Als die Beamten schließlich doch mitsamt einem Heer von Rettern eintreffen, bietet sich ihnen ein schauderliches Bild. Die Straße ist unter Schlamm und Geröll begraben, Baumstämme ragen aus der braunen Masse. Ein Teil des Hanges fehlt. Die Terrasse des Neubaus ganz oben an der Kante, von dessen Grundstück das Unglück ausgegangen war, ist abgerutscht. 14 Häuser müssen evakuiert werden. 35 Menschen müssen sich bei Verwandten oder in einer Notunterkunft einquartieren. Glücklicherweise erleidet niemand Verletzungen.

Der Zwischenfall sorgt weit über den Landkreis Esslingen hinaus für Schlagzeilen. Und er hat massive Folgen. „Bei uns hat es die Drainage weggerissen“, erzählt die Nachbarin. Feuchtigkeit dringt ins Haus, es bildet sich Schimmel. Fenster weisen Schäden auf, Fliesen haben Risse, der erst wenige Monate zuvor neu angelegte Garten ist einfach weg. Diverse Häuser und Garagen sind beschädigt.

Anwohner fürchten Wiederholung

All das ist jetzt viereinhalb Jahre her. Aber aufgearbeitet ist der Hangrutsch für die meisten Beteiligten noch immer nicht. Denn sie fühlen sich nach wie vor bedroht. „Wenn es stark regnet, so wie damals, haben wir Angst im eigenen Haus“, erzählt ein Mann, der unterhalb der Unglücksstelle wohnt. Eine andere Anwohnerin sagt, man sei „müde von all dem Theater“. „Für uns hier ist das ein Albtraum“, bekräftigt die Frau, deren Garten damals verschwunden und erst im vergangenen Februar wieder vollständig hergestellt worden ist. Der Tenor: Viereinhalb Jahre lang sei praktisch nichts passiert, man habe zudem hohe Summen selbst auslegen müssen. Man kritisiert die Stadt, den Bauherrn und die zuständige Versicherung. „Nur Verzögerungen und Hinhaltetaktik“, sagt eine Betroffene. Bei der nächsten heftigen Schlechtwetterphase drohe ein ähnliches Unglück, fürchten manche.

Tatsächlich sieht der Hang heute aus wie damals kurz nach dem Zwischenfall und der ersten Sicherung. Die umfangreiche Sanierung sollte eigentlich im folgenden Herbst beginnen. Doch sie verzögert sich immer wieder. Ein juristisches Hin und Her nimmt seinen Lauf. 1700 Unterschriften sammeln die Anwohner für eine vernünftige Aufarbeitung des Vorfalls. Runde Tische bei der Stadt werden ins Leben gerufen – sie tagen bis heute.

Die Staatsanwaltschaft nimmt kurz nach dem Vorfall Ermittlungen auf. Im Frühjahr 2019 erlässt das Amtsgericht Nürtingen Strafbefehle gegen den Bauleiter und den Bauherrn der Villa, deren Terrasse abgerutscht war. Für Letzteren berücksichtigt das Gericht, dass er selbst erheblichen Schaden davon getragen hat. Es erlegt ihm auf, eine Wiedergutmachung an die anderen Geschädigten zu bezahlen. Die Stadt verpflichtet ihn zudem zur Hangsicherung. Doch der Bauherr wehrt sich mit Widersprüchen und Klagen. „Weil die Art und Weise der Auflagen so nicht umsetzbar war“, sagt er.

Verfahren gegen den Bauherrn eingestellt

Seit kurzem ist der Vorfall nach viereinhalb Jahren zumindest strafrechtlich aufgearbeitet. Mit einem Ergebnis, das manchen Anwohner ratlos zurücklässt. „Das Verfahren gegen den Bauherrn wurde nach Einholung eines Sachverständigengutachtens wegen geringer Schuld des Angeklagten mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten eingestellt“, sagt Sabine Kienzle-Hiemer, Direktorin des Nürtinger Amtsgerichts. Das Verfahren gegen den Bauleiter war bereits zuvor gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden. Und auch die ursprünglichen Auflagen der Stadt sind vom Tisch. „Die zunächst erlassene Verpflichtung zur Hangsicherung wurde nach Eingang eines Widerspruchs und einer Klage sowie weiterer geologischer Erkenntnisse wieder zurückgenommen“, sagt Sprecher Clint Metzger.

Und was bedeutet das nun für die Sicherheit? „ Aufgrund der uns vorliegenden Informationen besteht hinsichtlich des Hangs momentan keine konkrete Gefahrenlage. Daher gibt es auch von unserer Seite her keine Auflagen, denn diese wären nicht durchsetzbar“, sagt Metzger. Der Grundstückseigentümer sei dafür verantwortlich, dass von seinem Grundstück keine Gefahr ausgehe. Nach dessen Auskunft verhielten sich die Hangbewegungen „im Normalbereich“.

Den Nachbarn reicht das nicht – auch aus einem anderen Grund. Denn bereits 2016 fühlten sie sich nicht so recht ernst genommen in ihren Bedenken. „Wir haben die Stadt damals schon im März über Risse im Hang in Kenntnis gesetzt“, sagt eine Nachbarin. Einige Tage vor dem Unglück sei sie zu Tode erschrocken, weil die Spalten so groß geworden seien, dass ihr kleiner Sohn hineinsteigen wollte, um darin Verstecken zu spielen. „Die Stadt hat den Hang aber als unbedenklich eingestuft“, kritisiert die Frau – selbst dann noch, als am Abend vor der Rutschung eine Mauer umgefallen sei. „Am 2. Juni 2016 wurden Risse gemeldet und seitens der Baukontrolle begutachtet“, sagt der Sprecher der Stadt dazu. Man habe daraufhin umgehend sowohl mit dem Bauherrn als auch mit dem Bauleiter Kontakt zur Klärung aufgenommen. Im Lauf des Tages habe man die Mitteilung erhalten, dass ein Geologe hinzugezogen worden sei und Sicherungsarbeiten durchgeführt würden. Das Ergebnis ist bekannt: Wenige Tage später überrollte die Schlammlawine das Quartier.

Stadt weist Vorwürfe zurück

Manche Nachbarn sehen mit Sorge, dass auf dem Grundstück weiterhin Bautätigkeit herrscht und äußern offen Zweifel daran, dass die Villa und Nebengebäude dort überhaupt hätten so errichtet werden dürfen. Denn das Gebiet um den Unglücksort herum gilt als Naturdenkmal. „Teilbereiche des Bebauungsplanes sind als Naturdenkmal festgesetzt“, sagt Metzger dazu. Daneben existiere jedoch auch geltendes Baurecht. „Das bestehende Baurecht wurde auf dem Hangrutschgrundstück in Anspruch genommen“, stellt er klar.

Der Bauherr beteuert, alles zu tun, was möglich ist. „Der Hang wird messtechnisch die vergangenen vier Jahre regelmäßig überwacht und zeigt derzeit keine Verformungen. Die Experten gehen von keiner Gefahrenlage aus“, sagt er. Es sei jetzt in Abstimmung mit dem Bauamt und dem Landratsamt Esslingen ein Entwässerungs- und Drainagekonzept entworfen worden, das nach Freigabe durch die Behörden im Frühjahr 2021 umgesetzt werden soll.

Der Bauherr sieht die Versicherung am Zug

Den Ärger in der Nachbarschaft kann er ein Stück weit nachvollziehen. Bis heute habe seine Haftpflichtversicherung „einen hohen sechsstelligen Betrag“ zur Regulierung von deren Schäden aufgewendet. Allerdings gebe es nach wie vor Forderungen, die die Versicherung nur teilweise oder gar nicht anerkannt hat, weil sie die Ansprüche nicht für berechtigt hält. „Darauf habe ich leider keinen Einfluss“, sagt der Mann – und betont, dass sich der Vorfall auch für ihn und seine Familie zum nicht enden wollenden Horror entwickelt habe: „Die vergangenen vier Jahre waren sicherlich für alle Beteiligten keine einfache Zeit. Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass dieser Albtraum bald beendet ist.“

Zumindest in diesem Punkt sind sich wohl alle Betroffenen einig. Die Nachbarn allerdings sehen einen Schlussstrich noch lange nicht kommen. „Die Stadt behauptet, ihr seien die Hände gebunden. Und wir leben hier in Angst. Das versteht keiner mehr“, sagt die Frau, deren Garten immerhin seit ein paar Monaten wieder diesen Namen verdient. Doch diese Nacht auf den 8. Juni 2016, sie lässt sich so schnell nicht abschütteln.