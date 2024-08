Spektakulärer Einsatz: Das machen die Kletterer an der Esslinger Stadtkirche

Das machen die Kletterer an der Esslinger Stadtkirche

18 Ein Job mit vielen Perspektiven: Industriekletterer bringen die Verbindungsbrücke zwischen den beiden Kirchtürme von St. Dionys in Esslingen auf Vordermann. Foto: /Robin Rudel

Es ist ein Job mit vielen Perspektiven: Industriekletterer haben eine schöne Aussicht – aber auch einen kräftezehrenden Beruf. Vier Wochen lang werden sie den Brückengang zwischen den Türmen der Esslinger Stadtkirche auf Vordermann bringen.











Es sind 198 Stufen. Nicht 201 – auch nicht 195. Nein, exakt 198 Stufen. Jens Kranhold weiß das ganz genau. Denn er ist am Montag und Dienstag viele, viele Male die Stiegen zu den beiden Türmen der evangelischen Stadtkirche St. Dionys in Esslingen hochgegangen, um Werkzeug, Materialien, Seile und das Fangnetz nach oben zu bringen. Nach zwei Tagen Vorbereitungszeit geht es für ihn und sein Team seit Mittwochmorgen nun ans Eingemachte: Die Industriekletterer restaurieren den Brückengang zwischen den beiden Türmen in schwindelerregender Höhe von etwa 50 Metern.