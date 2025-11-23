Spektakuläre Titanic-Auktion: Golduhr von Titanic-Paar für 2 Millionen Euro versteigert

1 Eine goldene Titanic-Taschenuhr wurde für den Rekordpreis von mehr als 2 Millionen Euro versteigert. (Handout) Foto: -/Henry Aldridge And Son Ltd/PA Media/dpa

Das im Titanic-Film ikonisch inszenierte Straus-Ehepaar gehörte zu den wenigen Erste-Klasse-Passagieren, die bei dem Schiffbruch ums Leben kamen. Ihre Uhr erzielt nun eine Rekordsumme.











London - Die 18-karätige goldende Taschenuhr eines beim Titanic-Untergang ertrunkenen Paares hat bei einer Versteigerung einen Rekordpreis von mehr als zwei Millionen Euro (1,78 Mio Pfund) erzielt. Laut dem auf Titanic-Andenken spezialisierten Auktionshaus Henry Aldridge & Son war dies der höchste Betrag, der jemals für ein Titanic-Überbleibsel gezahlt wurde.

Das Ehepaar Isidor und Ida Straus kam im April 1912 zusammen mit etwa 1.500 weiteren Passagieren ums Leben, als die Titanic auf Grund ging. Ihr Schicksal wurde weltberühmt durch James Camerons Titanic-Film, der das Paar Arm-in-Arm auf einem Bett liegend zeigt, während das Schiff versinkt.

"Die Straus' waren die ultimative Liebesgeschichte"

Das wohlhabende Paar habe zu den wenigen Passagieren aus der ersten Klasse gehört, die bei dem Unglück ihr Leben verloren, so die britische Nachrichtenagentur PA. Als man Isidor Straus einen Platz auf einem Rettungsboot angeboten habe, hätte er abgelehnt und gesagt, er verlasse das Schiff nicht vor anderen Männern. Auch Ida Straus habe nicht ohne ihren Ehemann von Bord gehen wollen.

Die Uhr wurde demnach zusammen mit anderen persönlichen Gegenständen von Isidor Straus' Leiche geborgen und seiner Familie zurückgegeben.

"Die Straus’ waren die ultimative Liebesgeschichte, Ida weigerte sich, ihren Ehemann nach 41 gemeinsamen Jahren zu verlassen, als die Titanic sank. Der Weltrekordpreis ist ein Zeugnis für den großen Respekt, der ihnen entgegengebracht wird", sagte Auktionator Andrew Aldridge.