Spektakuläre Elefantenwelt: Wellness-Oase für Wilhelma: So spektakulär wird Stuttgarts neue Elefantenwelt
1
Ein Blick in die neue Elefantenhalle mit der außergewöhnlichen Dachkonstruktion – nachts mit Sternenhimmel. Foto: herrmann+bosch architekten

Ein schwebendes Glasdach und Mondlicht für die Dickhäuter: Die neue Elefantenanlage der Wilhelma setzt Maßstäbe. Projektleiter Julian Karl gewährt exklusive Einblicke in die Planung.

Die neue Elefantenanlage in der Wilhelma hat viele Besonderheiten. Seit sechs Jahren schon beschäftigt sich Julian Karl von herrmann+bosch architekten als Projektleiter mit der Planung der neuen Elefantenwelt in Stuttgart, gemeinsam mit seinem Team aus Israel Luna Mino, Paul Salzbrunn, Lutz Knittel und Jonathan Hohl. Teil der Arbeitsgemeinschaft rund ums neue Zuhause für die Stuttgarter Dickhäuter ist auch das Büro mkk-architekten aus Schwerin.

