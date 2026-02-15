Spektakel in Murr: Die besten Bilder – so schön war der Murrer Faschingsumzug 2026

29 Die Reihen beim Fasnetsumzug in Murr waren dicht geschlossen. Foto: Werner Kuhnle

Farbenfroh und schwungvoll – so ging es bei den Carnevalsfreunden in Murr (Kreis Ludwigsburg) zu. Das sind die Höhepunkte des Umzugs.











Eine kunterbunte Sause war’s mal wieder in Murr – beim Faschingsumzug verwandelten rund 1000 aktive Narren und Närrinnen die Ortsmitte in eine Partymeile. Höhepunkt am Sonntag bei kühlen etwa vier Grad Celsius und bewölktem Himmel war der Start des Umzugs gegen 14 Uhr, als sich 56 Gruppen – zehn mehr als im Vorjahr – in Bewegung setzten.

Die Stimmung unter den grob geschätzt etwa 12.000 Besuchern war ausgelassen. Fantasievolle Kostüme, Musik und gute Laune sorgten für Kurzweil. Für die Carnevalsfreunde Murr ist der selbst organisierte Umzug immer der Höhepunkt ihrer Aktivität in der fünften Jahreszeit.

Die Präsidentin Sarah Väth berichtet von einem stetig wachsenden Interesse an dem Spektakel. Auch an Mitgliedern mangelt es dem Verein bei derzeit 180 Aktiven und Passiven nicht. Väth freut sich über den Rückhalt: „Wer einmal eintritt, bleibt dabei.“