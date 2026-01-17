Specialty Coffee: Besondere Kaffeerösterei in Echterdingen – was sie von anderen unterscheidet

Besondere Kaffeerösterei in Echterdingen – was sie von anderen unterscheidet

1 Mario Vogel und Jasmina Matesa führen zusammen die Kaffeerösterei Blackbird Coffee. Foto: Markus Brändli

Mario Vogel und Jasmina Matesa haben die Kaffeerösterei Blackbird Coffee auf den Fildern gegründet. Was ist das Besondere an ihrem Unternehmen, und was ist ihnen wichtig?











Um die Kaffeerösterei Blackbird Coffee zu finden, muss man im Echterdinger Industriegebiet eine Weile suchen: An der Dieselstraße 26 gibt es nämlich noch kein Schild, das auf das Unternehmen hinweist, und einige andere Firmen sind in den Gebäuden drumherum beheimatet. Hat man die richtige Tür aber gefunden, und ist die Treppe hinuntergestiegen, lohnt sich der Besuch – Schatzkammern sind ja bekanntlich auch nur mit einigem Aufwand zu finden.