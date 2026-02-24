SPD-Spitzenkandidat Stoch: Der Obergenosse schießt ein Eigentor mit Entenpastete
Wahlkämpfer Stoch: „Entenpastete ist was Herrliches.“ Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Erst besucht er einen Tafelladen, dann soll sein Fahrer Delikatessen in Frankreich holen: mit einem TV-Auftritt beschädigt der SPD-Vormann Andreas Stoch sein Ansehen.

Als Wahlkämpfer ist Andreas Stoch (56) eigentlich ein alter Hase. Schon zum zweiten Mal führt der Jurist aus Heidenheim die Südwest-SPD in die Landtagswahl. Nach zehn Jahren als Fraktionschef und drei Jahren als Kultusminister kann ihm so leicht niemand etwas vormachen, die Chancen und Gefahren des politischen Geschäfts kennt er aus dem Effeff.

