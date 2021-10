Sondierungen Lange Sitzung der Ampel-Verhandler SPD, Grüne und FDP

Nun geht es in die Details: In kleineren Gruppen loten Vertreter von SPD, Grünen und FDP in dieser Woche einen Kurs für eine mögliche gemeinsame Bundesregierung aus. Ein Fazit soll es erst zum Ende der Woche geben.