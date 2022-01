1 Nils Schmid sitzt seit 2017 im Deutschen Bundestag. Foto: Ines Rudel

Der Nürtinger SPD-Bundestagsabgeordnete Nils Schmid sieht die Ampelkoalition gut gestartet. Er wäre aber gern wieder mehr in seinem Wahlkreis unterwegs.















Link kopiert

Kreis Esslingen - Nils Schmid blickt voller Zuversicht ins neue Jahr. In der nächsten Woche beginnt die Parlamentsarbeit in Berlin wieder und der Nürtinger SPD-Abgeordnete freut sich auf eine „arbeitsintensive Zeit“ unter neuen Vorzeichen – nicht mehr als Juniorpartner der CDU, die so manches Anliegen der Genossen in den vergangenen Jahren blockiert habe, wie er beklagt. Sondern jetzt als „Kanzlerpartei“. Der Stolz darüber klingt in seiner Stimme unüberhörbar mit. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Herbst wurde er über Platz zwei der Landesliste seiner Partei erneut in den Deutschen Bundestag gewählt.