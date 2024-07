Spaziergang in Esslingen: Inselgefühle, Urwüchsiges und Industriecharme im Esslinger Osten

Spaziergang in Esslingen

1 Eine seltsame Kläranlage begegnet Spaziergängern auf dem Weg durch Zell und Sirnau. Foto: Roberto Bulgrin

Als klassisches Ausflugsziel gelten die Esslinger Stadtteile Zell und Sirnau nicht gerade. Doch wer sich näher umschaut, wird über so manche Entdeckung staunen.











Die S-Bahn-Haltestelle Esslingen-Zell gehört nicht zu den Schmuckstücken öffentlicher Orte in Esslingen. Und damit sind wir zwar erst am Anfang einer äußerst abwechslungsreichen Wanderung durch die Esslinger Ortsteile Zell und Sirnau, aber im Grunde genommen auch schon mittendrin. Denn in den folgenden zwei Stunden werden wir viele Gesichter sehen: Der typische Vorstadtbahnhof, viel Industriecharme, urwüchsige Naturlandschaften, Wohnsiedlungen, Lärmschutzwände, Gärten, ein Wasserwerk und nicht zuletzt auch noch eine bizarr anmutende Kläranlage, die eine fantastische Kulisse für einen dystopische Thriller abgeben würde, wenn Hollywood sie nur mal endlich entdecken würde.