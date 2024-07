Spaziergang in Denkendorf: Zeitzeugen aus Stein und Fachwerk

Spaziergang in Denkendorf

1 Stattlicher Fachwerkbau in der Denkendorfer Ortsmitte: das Gasthaus „Alter Bären“. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Bei einem Gang durch den Ort kann man noch viele Spuren der dörflichen und klösterlichen Vergangenheit Denkendorfs entdecken.











Link kopiert

Imposante alte Fachwerkhäuser aber auch historische Zeugnisse, die sich erst auf den zweiten Blick offenbaren, machen einen Rundgang durch den alten Ortskern Denkendorfs zur Tour in die Vergangenheit. Wer am – modernen – Rathausplatz startet, dessen Blick fällt als erstes auf das Gasthaus „Alter Bären“. Am Giebel des prächtigen Fachwerkbaus ist ein Neidkopf zu sehen, eine Fratze, die das Böse abwehren soll. Außergewöhnlich ist das Wirtshausschild, das einen Bären mit Stock zeigt.